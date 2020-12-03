В Сочи завершился ремонт одного из самых протяженных автомобильных тоннелей России

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Один из самых протяженных тоннелей России досрочно открыли в Сочи для автомобильного движения после капитального ремонта, который длился больше года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе подведомственного Росавтодору Управления федеральных автодорог "Черноморье".

"Сегодня, 3 декабря 2020 года, в 00:00 часов (мск) после завершения капитального ремонта было открыто штатное движение по тоннелю №6 Обхода г. Сочи на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи до границы с Абхазией. Тоннель №6, также известный как "Мамайский" или "Барановский", замыкает "топ-6" самых длинных автодорожных тоннелей России, имея линейную протяженность 2 619 м. Работы на искусственном сооружении фактически продолжались в течение года и 27 дней", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно с открытием движения в тоннеле сняли все ограничения и упразднена временная схема объезда участка капремонта, которая действовала с 5 ноября 2019 года.

"Работы велись в режиме 24/7 практически в две смены, без остановок в связи с пандемией, что в итоге позволило завершить объект досрочно. Госконтрактом ввод в эксплуатацию был запланирован на 31 декабря, но дорожники фактически справились почти на целый месяц раньше. В преддверии начала зимнего курортного сезона и новогодних праздников передвижение по городу теперь станет гораздо комфортнее", - привели в пресс-службе слова начальника отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор "Черноморье" Сергея Лыскова.