Кириенко: российские интернет-компании отказывались от прибыли в период пандемии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что отечественные интернет-компании отказывались от прибыли для помощи населению в период пандемии.

"Особая вещь в этом году - это то, что целый ряд интернет-компаний, и крупных, и средних, и мелких смогли преодолеть стремление в первую очередь зарабатывать прибыль. Большое количество проектов (направленных на оказание помощи в условиях пандемии - прим. ТАСС) реализовывались или совсем без прибыли, или даже в убыток себе", - сказал Кириенко в видеообращении на церемонии награждения "Премии Рунета".

Он также добавил, что ряд компаний, которые традиционно являлись конкурентами, объединяли усилия для борьбы с пандемией. "Это, на мой взгляд, играет важнейшую роль в повышении авторитета и доверия к российской интернет-индустрии у людей всех поколений, живущих в нашей стране", - подчеркнул Кириенко.

Организатором конкурса "Премия Рунета - 2020" выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.