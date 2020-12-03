Трамп одобрит проект мер стимулирования экономики, если в Конгрессе его согласуют

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что готов одобрить пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, если демократы и республиканцы в Конгрессе смогут договориться о его положениях.

"Я хочу, чтобы это произошло. Я уверен, что они [демократы и республиканцы] очень близко подошли к достижению договоренности", - отметил американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме. Отвечая на вопрос, подпишет ли он согласованный обеими партиями документ, глава государства ответил: "Я подпишу".

Конгресс уже на протяжении нескольких месяцев не может принять масштабный законопроект по смягчению последствий пандемии, поскольку демократы и республиканцы, помимо прочих разногласий, спорят об объеме выделяемых средств.

Во вторник в Конгрессе США был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования американской экономики, пострадавшей от последствий распространения нового коронавируса в стране. Подготовила этот законопроект группа членов Сената Конгресса, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в среду поддержали данную инициативу и предложили рассматривать ее в качестве отправной точки для консультаций.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не стал поддерживать этот вариант законопроекта, а предложил свой. В четверг он заявил об "обнадеживающих признаках" в деле достижения договоренности по новому законопроекту. "Отрадно видеть несколько обнадеживающих признаков по достижению договоренности на протяжении последних нескольких дней", - сказал республиканец. Однако выступавший за ним в Сенате США Шумер отметил: "В разгар этого кризиса поколений лидер республиканцев, похоже, не склонен идти на компромисс, чтобы действительно что-то сделать".

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (Центробанком) США.