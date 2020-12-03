Объем поступивших в Самарскую область федеральных средств увеличился почти в 2,5 раза

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Безвозмездные федеральные перечисления, направленные в Самарскую область в 2020 году, превысили прошлогодний показатель почти в 2,5 раза и составили 66,7 млрд рублей. Об этом во время прямого эфира на телеканале ВГТРК "Самара" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"На этапе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году мы получали 21,2 млрд рублей, 23,2 млрд рублей и 18,7 млрд рублей [в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно]. В 2019 году нам удалось добиться 27 млрд рублей, в 2020 году на этапе принятия федерального бюджета мы должны были получить 50 млрд рублей. По итогам цифра, которую, как мы ожидаем, получим к концу года, составит 66,7 млрд рублей", - рассказал Азаров.

Глава региона добавил, что из 66,7 млрд рублей 16,3 млрд рублей было направлено на мероприятия, связанные с предупреждением распространения коронавируса. На программные направления расходов регион получил 50,4 млрд рублей.

"Сейчас из федерального бюджета предусмотрено 52 млрд рублей [для Самарской области], это больше, чем начальный показатель 2020 года. Рассчитываю, что в течение 2021 года нам удастся привлечь дополнительные средства", - сообщил Азаров.

По мнению главы региона, добиваться дополнительных средств удается за счет своевременного выполнения показателей по проектам. Так, в 2020 году реконструкция и ремонт некоторых дорог прошли с опережением плана на год. "Поэтому неиспользованные остатки [средств] других регионов в конце года сегодня смело доверяют Самарской области. Предыдущие годы наши неосвоенные деньги уходили соседним регионам, но мы переломили ситуацию", - полагает Азаров.