НИКОСИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Cyprus Airways возобновляет перевозку пассажиров из Кипра в Россию и теперь будет совершать полеты в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Об этом в четверг заявил главный операционный директор этого авиаперевозчика Йоргос Маврокостас.

"Мы чрезвычайно рады тому, что нам удалось преодолеть препятствия, с которыми мы недавно столкнулись в отношениях с российскими властями в том, что касается выполнения наших рейсов в Москву", - сказал Маврокостас, слова которого приводит газета Cyprus Mail.

В связи с этим авиакомпания объявила, что будет выполнять рейсы в московский аэропорт Домодедово один раз в неделю вплоть до 15 января будущего года, а ее полеты в Санкт-Петербург начнутся 21 января.

Маврокостас в четверг поблагодарил за усилия в разрешении возникших проблем кипрского министра транспорта, коммуникаций и общественных работ Янниса Карусоса, кипрский Департамент гражданской авиации, министра иностранных дел Рспублики Кипр Никоса Христодулидиса, посла РФ в Никосии Станислава Осадчего и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ.

События 19 ноября

19 ноября пассажиров самолета Cyprus Airways, который должен был выполнить первый грузопассажирский полет из Ларнаки в Москву (CYP486), сняли с рейса непосредственно перед вылетом, и самолет улетел в Россию пустым. В Росавиации журналистам сообщили, что Cyprus Airways не получила разрешения на полет с пассажирами из Ларнаки в Москву в связи с тем, что не предоставила вместе с заявкой на выполнение рейса списка лиц, которые должны были находиться на борту. В связи с этим разрешение на выполнение рейса Ларнака - Москва - Ларнака было предоставлено без загрузки на маршруте Ларнака - Москва.

30 ноября Cyprus Airways объявила о том, что билеты на ее рейсы по маршруту Ларнака - Москва, в отличие от обратного направления, недоступны для приобретения потенциальными пассажирами, а Йоргос Маврокостас тогда заявил, что сложившаяся ситуация "нарушает принцип равноправного режима, который лежит в основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении между Республикой Кипр и Российской Федерацией".

В тот же день глава кипрского Минтранса Яннис Карусос пообещал, что правительство островного государства сделает со своей стороны все необходимое для решения возникшей проблемы. По его словам, кипрское управление гражданской авиации связалось с Росавиацией для прояснения ситуации и получило ответ, что решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

В свою очередь посольство РФ в Республике Кипр заявило тогда же, что предпринимает шаги для разрешения конфликтной ситуации в рамках своей компетенции.

21 марта Кипр в условиях пандемии закрыл воздушное пространство. Постепенно страна начала возобновлять авиасообщение с внешним миром с 9 июня, однако в РФ из нее осуществлялись лишь вывозные рейсы для застрявших за рубежом россиян. Начиная с 1 октября, Cyprus Airways стала по четвергам выполнять еженедельные грузопассажирские рейсы на маршруте из Москвы в Ларнаку, при этом в российскую столицу самолеты этой авиакомпании летали без пассажиров.

С 22 ноября из Москвы в Ларнаку и обратно стали летать самолеты "Аэрофлота", перевозя пассажиров на обоих направлениях. О намерении приступить с 4 декабря к выполнению еженедельных полетов из столицы РФ на Кипр и обратно ранее объявил российский лоукостер "Победа".