Премьер-министр Пакистана призвал облегчить долговое бремя бедных стран в пандемию

ИСЛАМАБАД, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан предложил приостановить выплату долгов бедных стран до конца пандемии, а также ряд других шагов для преодоления ее последствий.

"Первое - приостановить выплату долгов до конца пандемии для государств с низким доходом и наиболее неблагополучных стран. Второе - списать долги наименее развитых стран", - сказал Хан в видеообращении, которое транслировалось в четверг на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

Пакистанский премьер-министр наряду с этим также предложил провести реструктуризацию долга государственного сектора других развивающихся стран на согласованной, всеобъемлющей многосторонней основе и выделить специальные права заимствования в размере $500 млрд.

Хан предложил также создать международный механизм, который будет предоставлять населению бедных стран краткосрочные ссуды по низкой цене. По его мнению, необходимы немедленные действия по прекращению массового незаконного оттока финансовых средств из развивающихся стран и возвращению средств, украденных коррумпированными политиками и преступниками, обратно в эти государства.