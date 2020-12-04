ЦБ отозвал лицензию у московского Евроазиатского инвестиционного банка

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 4 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка, говорится в сообщении регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов он занимал на 1 ноября 312-е место в банковской системе РФ.

"Евроазиатский инвестиционный банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры", - отмечается в сообщении регулятора. По данным ЦБ, учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского инвестиционного банка отсутствовала.