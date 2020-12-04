Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 74,43 рубля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился на 0,03%, до 74,43 рубля, евро - на 0,01%, до 90,39 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, российский рубль укреплялся по отношению к доллару США и евро. Так, доллар торговался по 74,27 рубля (-0,24%), а евро - по 90,2675 рубля (-0,15%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,28% и достиг 3171,44 пункта, а индекс РТС - на 0,2%, до 1342,06 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3182,5 пункта (+0,63%), индекс РТС - на уровне 1350,44 пункта (+0,82%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышается на 1,56% - до $49,58 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,56% и торгуется на уровне $46,35 за баррель.