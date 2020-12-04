Банк России аннулировал лицензию у Дом-банка

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 4 декабря 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Дом-банка г. Домодедово Московской области, говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов он занимал на 1 ноября 384-е место в банковской системе РФ.

"Основанием для аннулирования лицензии у АО МКБ "Дом-банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)", - отмечается в сообщении регулятора.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.