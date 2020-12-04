ВЭБ.РФ: спад экономики ЕАЭС в 2020 году составит около 3,8%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спад экономики стран ЕАЭС в текущем году, будет заметно меньше, чем в еврозоне и составит около 3,8%, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, выступа в рамках Первого Евразийского конгресса.

"Спад в 2020 году в странах ЕАЭС, по нашим оценкам, существенно меньше, чем в еврозоне, где-то 3,8% по итогам года. В еврозоне около 8%. Понятно, что это результат не только эффективности мер, но и разной структуры экономики, но все-таки связанность экономик и интеграция - она работала", - сказал он.

Клепач отметил, что по оценкам ВЭБ.РФ, сейчас одним из рисков для ЕАЭС будет то, что экономический рост союза будет происходить медленнее, чем растет мировая экономика. "И во многом это вызов для России, потому задача ускорения темпов она важна", - отметил он.

Клепач подчеркнул, что в отличие от Евросоюза, страны ЕАЭС пока еще не вышли на создание своих крупных проектов, которые давали бы ощутимый эффект для всех евразийских стран.

"В этом плане роль ЕАБР и роль того же ВЭБа, других банков развития, она очень важна. Если мы сможем совместно работать и создать эффективный механизм совместного кредитования, тогда интеграция приобретет реальный экономический смысл",- резюмировал он.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.