"Россети" могут привлечь ЕАБР для финансирования проектов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети" может привлечь Евразийский банк развития (ЕАБР) для финансирования проектов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках первого Евразийского конгресса.

Соглашение направлено на участие ЕАБР в возможном финансировании проектов компании "Россети", а также на оценку "Россетями" возможности реализации проектов, предлагаемых банком в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане, уточняется в сообщении.

Стороны намерены совместно осуществлять оценку инвестиционного потенциала целевых для "Россетей" территорий присутствия и экономической привлекательности отдельных инвестиционных проектов в области электроэнергетики, развития электрических сетей и обеспечения технологического присоединения объектов на территории государств-участников ЕАБР.

Заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов и заместитель генерального директора "Россетей" Александр Зарагацкий приняли участие в церемонии подписания документа.

Для "Россетей" и партнеров компании открываются новые возможности по продвижению собственных продуктов, опыта и компетенций, включая практические решения в самой перспективной на сегодня цифровой сфере, уточнили в компании. Это также поспособствует росту наукоемкого экспорта России в целом.

"Сильная трансграничная инфраструктура, а также реализация совместных проектов в области энергетики и цифровой трансформации, на наш взгляд, создают значительный потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве", - сказал Зарагацкий.

О конгрессе

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 года, заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.

"Россети" - оператор электрических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. Компания управляет 2,37 млн км ЛЭП, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.