Эксперт: пандемия может повлечь масштабную национализацию частных предприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кризис, вызванный пандемией, может повлечь масштабную национализацию частных предприятий, сказала главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик в рамках Первого Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

"Во время кризиса частные долги обычно становятся государственными долгами, и многие фирмы будут выходить из экономического кризиса с большими долгами и правительству придется их спасать через национализацию", - пояснила она.

По словам Яворчик, 45% населения в постсоциалистических странах выступает за расширение роли государств в индустрии и отрасли, однако это может быть проблематичным. "Национализация создает возможности для коррупции, для сбора денег в частные руки, особенно во время приватизации", - считает эксперт.

"Госкомпании чаще получают более преференциальное отношение касательно налогов, ссуд. Поэтому увеличение роли государства в индустрии может привести к тому, что частный сектор будет уменьшаться. Кроме того, учитывая, что госкомпании часто менее новативны, это может привести к тому, что [возможен] более низкий уровень развития в среднесрочной перспективе" - сказала Яворчик.

Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.