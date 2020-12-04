Мишустин предложил ввести в ЕАЭС свободу движения информации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что пришло время говорить о появлении на пространстве Евразийского экономического союза пятой свободы, связанной с движением информации.

"К четырем свободам должна добавиться и пятая свобода - движения информации", - сказал он в видеообращении к участникам Первого Евразийского конгресса, проходящего в пятницу.

Мишустин отметил, что в ЕАЭС активно ведется работа по устранению барьеров для других четырех свобод - движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Он подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства стран союза. "Нам необходимо ускоренно перевести экономики наших стран на новый технологический уклад, внедрить цифру во все отрасли", - уверен глава кабмина РФ. В частности, он отметил важность развития цифровой торговли.

О барьерах на рынке ЕАЭС

Мишустин считает, что необходимо устранять барьеры на рынке ЕАЭС, которые появляются с расширением сфер взаимодействия стран "пятерки".

По его словам, последовательное устранение барьеров на рынке ЕАЭС крайне важно. К настоящему времени уже снято более 50 из них, а также значительное число ограничений и изъятий. "Однако по мере расширения сферы взаимодействия выявляются и новые препятствия, которые необходимо убирать. Мы сейчас обсуждаем соответствующие планы на два года вперед, на 2021 и 2022 годы", - сказал глава российского правительства.

По словам Мишустина, на сегодняшнем заседании также планируется утвердить правила определения страны происхождения товаров на территории ЕАЭС для государственных и муниципальных закупок. Это, отметил он, будет способствовать созданию равной конкурентной среды для производителей и поставщиков всех государств - членов союза.

Кроме того, добавил председатель кабмина РФ, большое значение придается формированию единого рынка услуг в рамках ЕАЭС, в том числе в сфере строительства. Подготовлен план мероприятий для выработки общих подходов к профессиональным квалификациям поставщиков таких услуг. "Эти основы будут закреплены в договоре о взаимном признании такой квалификации. Этот вопрос имеет отношение и к сфере трудовой миграции, затрагивает интересы бизнеса и граждан наших стран", - пояснил Мишустин.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.