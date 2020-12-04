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Матвиенко: СФ будет добиваться очищения рынка бутилированной питьевой воды от контрафакта

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что на этот счет есть поручение президента, в том числе касательно маркировки бутилированной питьевой воды

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации продолжит вести системную борьбу с контрафактом на рынке бутилированной питьевой воды. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Эту тему мы, что называется, не отпустим и будем добиваться, чтобы рынок питьевой воды отчистился от подделок и фальсификатов", - сказала она на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Матвиенко подчеркнула, что на этот счет есть поручение президента, в том числе касательно маркировки бутилированной питьевой воды. "Нужно продолжить системную работу по борьбе с контрафактом бутилированной питьевой воды", - резюмировала спикер Совфеда.

Правительство России 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара). Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное. Оператором маркировки является Центр развития перспективных технологий.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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