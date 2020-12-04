Кабмин подготовил проект о сокращении сроков отчетности об исполнении бюджета

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разработало законопроект по сокращению с 2022 года сроков представления в парламент годовых отчетов об исполнении федерального бюджета, сообщила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нужно окончательно разобраться со сроками рассмотрения отчета об исполнении бюджета. Знаем, что в правительстве уже подготовлен соответствующий законопроект. Предполагается, что с 2022 года годовой отчет обе палаты парламента смогут рассмотреть в ходе весенней сессии, что правильно, мы давно об этом говорили. Инициатива хорошая, но я считаю, что в данном случае тянуть не стоит, на новый срок представления отчета можно было бы перейти уже со следующего года", - сказала Матвиенко на совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявил, что сенаторы согласовали со Счетной палатой дорожную карту по сокращению с 2022 года сроков представления в парламент годовых отчетов об исполнении правительством федерального бюджета. В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отметил, что в настоящее время правительство отчитывается об исполнении бюджета в осеннюю сессию. По его словам, предложение о переносе сроков было инициировано спикером СФ Валентиной Матвиенко и направлено на усиление роли парламента в бюджетном процессе. Как объяснял Рябухин, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре.