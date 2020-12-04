Глава Ростовской области заявил, что агроэкспорт региона в 2020 году превысил $5 млрд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта агропродукции Ростовской области в 2020 году превысил $5 млрд, сообщил в пятницу на совещании по работе регионального АПК губернатор Василий Голубев.

По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, регион занимает первое место среди субъектов РФ по объему экспорта агропромышленной продукции, имеет лидирующие позиции по сбору пшеницы и производству растительных рафинированных масел.

Как отметил губернатор, в этом году зерновых собрано 12,594 млн тонн, что больше уровня прошлого года на 490 тыс. тонн. "У нас неплохая динамика роста экспорта сельскохозяйственной продукции. По данным на сегодняшний день, экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области составляет более $5 млрд", - сказал он.

Ростовский АПК работает в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который ставит задачей развитие экономических связей и расширение экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт нацпроекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из федеральных программ, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции АПК и системным мерам развития международной кооперации.