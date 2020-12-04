Минюст назвал необоснованным решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия считает необоснованным решение Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство РФ, поданное в рамках дела ЮКОСа. Об этом сообщается в пятницу на сайте российского Минюста.

"Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", - заявили в ведомстве.

В Минюсте также отметили, что ранее в практике Верховного суда Нидерландов никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам.

В министерстве считают, что Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы Российской Федерации. "Суд также отказался принять во внимание многочисленные доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров ЮКОСа", - сообщили в Минюсте. Речь идет о попытках обращения взыскания на имущество, не принадлежащее Российской Федерации или защищенное дипломатическим иммунитетом, в том числе на товарные знаки ФКП "Союзплодоимпорт", а также многочисленные иные попытки ареста имущества, отмененные судами различных государств. "Верховный суд Нидерландов также проигнорировал подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательства", - указали в Минюсте.

Разбирательство по делу ЮКОСа

4 декабря Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении ходатайства Российской Федерации о приостановлении исполнения на территории Нидерландов гаагских арбитражных решений, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более $50 млрд.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.