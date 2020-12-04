В Мурманской области планируют ввести малую ГЭС мощностью 16,5 МВт в конце 2024 года

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Малая гидроэлектростанция с установленной мощностью 16,5 МВт будет введена в эксплуатацию в Мурманской области на реке Паз в декабре 2024 года, сообщается на официальном сайте компании "ТГК-1".

"ПАО "ТГК-1" в течение ближайших четырех лет построит малую гидроэлектростанцию (МГЭС) в Мурманской области. Станция позволит "ТГК-1" увеличить выработку электроэнергии, а современное оборудование и технологии гарантируют надежность работы нового объекта генерации. Установленная мощность МГЭС составит 16,5 МВт. Ежегодно она будет поставлять в единую энергетическую систему России 66 млн кВт/ч электрической энергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства электроэнергии новая станция будет использовать водные ресурсы реки Паз (на северо-западе Мурманской области - прим. ТАСС). При этом объект не станет новой ступенью Каскада Пазских ГЭС, что позволит максимально эффективно использовать существующий водноэнергетический режим.

"Проект был отобран "АТС" [дочерняя компания Ассоциации "НП Совет рынка"] из 6 заявок на строительство МГЭС, поданных различными компаниями. Объявление конкурса на строительство гидроэлектростанции запланировано на 2022 год. Ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре 2024 года. Название новой МГЭС будет утверждено на этапе реализации проекта", - уточняется в сообщении.

ПАО "ТГК-1" (входит в Группу "Газпром энергохолдинг") - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,92 ГВт, тепловая - 13,49 тыс. Гкал/час.