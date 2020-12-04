Инвестиции в туристический кластер на Сахалине к 2025 году превысят 15 млрд рублей

ТАСС, 4 декабря. Объем инвестиций в туристско-рекреационный кластер "Лагуна Буссе", в 40 км от Южно-Сахалинска, к 2025 году составит более 15 млрд рублей. Экологический туризм на четырех площадках будет развивать бизнес, а дорожную инфраструктуру и обустройство экотроп возьмет на себя региональное правительство, сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев во время "Дня открытых дверей Сахалинской области для инвесторов".

Проект "Лагуна Буссе" вошел в топ-10 и стал четвертым во всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Ранее развитием экотуризма на этой территории комплексно не занимались, отметил Зайцев.

"Мы для себя сформировали стратегию, что к 2025 году это должен быть кластер экологического туризма международного уровня со всеми необходимым сервисом и самое главное, с качественным предоставлением услуг. Для этого мы разработали план развития территории, который включает участие государства и бизнеса. Мы планируем, что на этой территории к 2025 году появится свыше 600 гостиничных номеров, это различные типы инфраструктуры для проживания - как объекты капитального строительства - гостиницы, так и объекты некапитального строительства в виде шале. И третья категория - это глэмпинги. Объем инвестиций по этой территории, по нашим предположениям, составит свыше 15 млрд рублей, по тем [четырем] проектам, которые мы сейчас сформировали", - сказал Зайцев.

Он отметил, что на территории находится более 20 мест турпоказа, в том числе маяк Анива, а также мыс Птичий со скалистыми арками, бирюзовые озера и другие уникальные природные достопримечательности. Эти места ежегодно посещают около 200 тыс. человек, большинство из которых - местные жители, однако есть и гости области из других регионов Дальнего Востока.

Одна из площадок, которые предложены инвесторам для развития бизнеса, находится на озере Вавайском, в 41 км от города Корсаков, который является морскими воротами региона. На земельном участке до восьми гектаров планируется создать гостиничный комплекс с объемом инвестиций свыше 1 млрд рублей.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.