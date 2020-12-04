Медведев попросил пресекать нецелевые траты средств, выделенных на обустройство госграницы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету РФ принять дополнительные меры по пресечению нецелевых трат бюджетных средств, которые направляются на обустройство госграницы.

На совещании с участием членов правительства и руководителей федеральных ведомств по вопросу о дополнительных мерах по обустройству государственной границы, включая пункты пропуска, Медведев указал, что "деньги должны расходоваться своевременно и в полном объеме, иначе эта работа никогда не завершится". По его словам, "это позволит ускорить модернизацию пограничной инфраструктуры, внедрить более современные схемы пропуска товаров и людей через границу".

"Поэтому просил был коллег из Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета принять дополнительные меры по пресечению нецелевых трат бюджетных средств, которые направляются на обустройство государственной границы. А это, к сожалению, вещи, которые происходят", - заявил он.

Медведев напомнил, что в настоящее время разработан законопроект, который позволяет правительству определять объем финансирования капитального ремонта и содержания пунктов пропуска. "Надеюсь, что коллеги из правительства с внесением этого документа затягивать не будут", - добавил он. По словам замглавы СБ РФ, в сфере обустройства границы необходимо, в частности, сконцентрироваться на пропускных пунктах между РФ и Казахстаном.