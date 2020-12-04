Эксперт: стоимость создания стартапов в России снизилась в десять раз

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость создания в России технологического стартапа с нуля за последние десять лет снизилась в среднем почти в десять раз благодаря появлению в стране контрактной инфраструктуры для инжиниринга и производства первых партий продуктов стартапов, сообщил ТАСС сооснователь группы компаний "ТехноСпарк" (входит в инвестиционную сеть ФИОП "Роснано") Денис Ковалевич в пятницу.

"По нашим оценкам, если десять лет назад построить любой материальный стартап, к примеру, в робототехнике или в области медицинского приборостроения стоило от 1 до 3 млрд рублей, то сегодня до того же состояния развития довести компанию стоит почти в десять раз меньше. Вот что удается сделать за счет формирования такой контрактной инфраструктуры. Стартапам не приходится инвестировать в собственное производство и отвлекаться на небазовую для себя инжиниринговую деятельность", - сказал он.

По его словам, "ТехноСпарку" за семь лет существования "удалось в чистом поле сформировать кампус, в котором на сегодня работает больше 100 компаний, появившихся нуля".

"В ТехноСпарке" создана жесткая контрактная инфраструктура для инжиниринга и производства первых партий продуктов стартапов. Причем не в форме центров коллективного пользования, которые требуют постоянной подпитки различными субсидиями и дотациями, а в виде операционно окупаемых контрактных компаний", - отметил Ковалевич.

Вызов будущего для стартапов

По словам эксперта, главный вызов следующих десяти лет для инфраструктурных компаний - это необходимость кратного увеличения производительности труда одновременно с ростом их масштабов производства.

"Такой рост производительности позволит им выйти в наиболее сложные индустриальные сегменты и научиться создавать сложнейшие технологические продукты за очень короткий срок", - сказал он.

Один из вариантов развития новых технологий будущего Ковалевич видит в запуске так называемых стартап-студий.

"Стартап-студии замещают собой, с одной стороны, ранние этапы инвестиций - финансы от семей и друзей, инвестиции бизнес-ангелов и инкубаторов. Но самое главное, что они вместо поддержки сами создают компании. Стартап-студия с точки зрения своей производственной мощности способна создавать 100 стартапов за 10 лет. На мой взгляд, новое поколение студий может быть создано на базе смелых университетов и корпораций", - отметил эксперт.

Чтобы обеспечить стартапы кадрами необходимо, по словам Ковалевича, активно развивать технологию "диагностики у людей в России предпринимательских компетенций".

"Нам нужно провести через такую диагностику полмиллиона человек и подготовить как минимум 10 тысяч новых технологических предпринимателей. Тогда новые стартапы будут кадрово обеспечены. И конечно, нужно новое качество управления в российских компаниях - чтобы они научились серийно покупать стартапы для выхода на новые для себя рынки", - сказал он.

Экспериментальные производства

По словам эксперта, еще один путь развития стартапов в России - создание передовых экспериментальных производств, вокруг которых будут сформироваться кластеры из десятков и сотен новых стартапов.

"Например, вокруг нашего [в "ТехноСпарке"] нового завода по гибкой электронике уже начинают появляться стартапы, которые будут делать пластыри со встроенной электроникой или изогнутые экраны для умных колонок. Часть из этих стартапов строим мы, часть - другие технологические предприниматели. И конечно, принципиальный вопрос для подобного рода экспериментальных производств - это их масштабирование в мощные заводы. Это невозможно сделать без инвестиций крупных российских корпораций, заинтересованных в экспансии на глобальные рынки", - пояснил Ковалевич.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.