Токаев заявил, что Казахстан настроен на эффективное сотрудничество со "Сбером"

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика настроена на эффективное сотрудничество с ПАО "Сбербанк", в том числе в облачных технологиях.

"Пару недель назад мы ознакомились с достижениями "Сбера", или "Сбербанка". [Председатель правления ПАО "Сбербанк"] Герман Греф в Нур-Султане продемонстрировал путь, через который прошла компания, чтобы стать клиентоориентированным, технологически продвинутым поставщиком финансовых и иных услуг. Мы настроены на эффективное сотрудничество со "Сбером" по самым разным направлениям, включая облачные технологии", - сказал Токаев в пятницу на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Президент Казахстана также назвал развитие искусственного интеллекта ключевым инструментом достижения национальной конкурентоспособности.

Президент Казахстана также заявил, что в республике проявляют интерес к российскому опыту в развитии искусственного интеллекта. "Нас интересует опыт Российской Федерации. Мы с большим удовольствием принимали Вас в нашей столице. Это о многом говорит. В то же время в Казахстане мы изучаем международный опыт. Он разный, поэтому нужно понять, что конкретно нужно и подходит нам", - сказал Токаев, отвечая на вопрос председателя правления ПАО "Сбербанк" Германа Грефа о том, на опыт каких стран ориентируется Казахстан в развитии своей модели искусственного интеллекта.

Он также заявил, что вопросы цифровизации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стать реальным приоритетом в работе Евразийской экономической комиссии.

"Нам следует совместно проработать в рамках ЕАЭС все эти вопросы [цифровизации]. Цифровая повестка союза должна стать реальным приоритетом в работе Евразийской комиссии и соответствующих правительств", - сказал он.

20 ноября Токаев на площадке Международного финансового центра "Астана" провел встречу с российской делегацией, в состав которой вошли заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Президенту Казахстана представили интерактивную презентацию, посвященную внедряемым в России проектам цифровых решений, наработкам в области глубокой комплексной цифровизации и опыту использования экосистемы Sber. В присутствии президента были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.