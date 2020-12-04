Эксперт: инвестиции к 2023 году займут 40% в общих сбережениях россиян

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля инвестиций в совокупных сбережениях россиян составит 19% по итогам 2020 года и превысит 40% к 2023 году, заявил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов в рамках Первого Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

"В России доля инвестиций к концу года составит 19% от совокупных сбережений. Мой прогноз, что в течение трех лет это будет уже порядка 40%. Это примерно плюс порядка 7 трлн рублей новых притоков на инвестиционный рынок к концу 2023 года", - рассказал он.

Потапов добавил, что в текущей ситуации с низкими ставками, а также доступом на платформы размещения, люди стремятся к диверсификации своих портфелей.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.