В Самарской области собрали рекордный урожай зерна за последние 30 лет

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Аграрии Самарской области собрали в этом году 2,9 млн т зерна, что стало максимальным показателем за все постсоветское время, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу области Дмитрия Азарова. В прошлом году регион получил 2,8 млн т зерна.

"Многие сектора экономики понесли серьезные потери из-за пандемии. Но жители села потрудились на славу. В этом году мы получили рекордный урожай за все постсоветское время. Это большое подспорье экономике региона в этот непростой период. Экспортные показатели сельхозпродукции нашего региона составляют уже $300 млн", - цитирует пресс-служба Азарова.

Выросла и урожайность - с 17,7 ц/га в 2019 году до 26 ц/ га в 2020-м. Азаров отметил, что существенное влияние на развитие отрасли оказала закупка новой сельскохозяйственной техники. Так, в этом году профильные предприятия региона закупили 1 568 единиц новой техники, включая 160 зерноуборочных, 11 кормоуборочных комбайнов, 327 тракторов, 1 070 единиц посевной и почвообрабатывающей техники и другого оборудования.

Кроме того, несмотря на непростую ситуацию в свиноводстве из-за вспышки африканской чумы свиней в нескольких районах Самарской области, власти фиксируют увеличение производства скота и птицы в живом весе почти на 4%. По информации Азарова, р регионе также увеличилось поголовье скота, а надои молока - на 7,5%.