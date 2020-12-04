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Роскомнадзор требует от Facebook разблокировать аккаунт агентства Baltnews

Аккаунт агентства был заблокирован без объяснения причин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор направил требование в компанию Facebook о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ - агентства Baltnews", - сказано в сообщении. Ранее аккаунт агентства был заблокирован без объяснения причин.

В пресс-службе указали на недопустимость "цензуры в отношении российского СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа".

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