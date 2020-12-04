Костин: передаваемые "Трасту" акции ВТБ могут быть реализованы на рынке уже весной

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что пакет акций ВТБ (9%), который по решению ЦБ передается с баланса банка "Открытие" банку непрофильных активов "Траст" (оба находятся под контролем ЦБ), может быть реализован на рынке уже будущей весной. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах первого Евразийского конгресса.

"Центральный банк не хочет как бы продавать банк "Открытие" с наличием этого пакета [9% акций ВТБ]. Фактически, банки конкуренты, поэтому такая принципиальная позиция была, - сказал Костин. - Я думаю, что это хорошее движение, потому что мы говорили с ЦБ, договаривались о том, что этот пакет, наверное, есть смысл реализовать на рынке. Есть интерес на рынке и со стороны российских пенсионных фондов, есть интерес со стороны рынка. И этот пакет, скорее всего, мы совместно будем реализовывать, используя экспертизу и знания ВТБ, дружеский подход ЦБ к этой теме".

"Будем работать. Это уже до весны терпит. Думаю, что весной уже можно будет сделать [реализовать пакет акций на рынке]", - добавил глава ВТБ.

Ранее ЦБ объявил, что банк "Открытие" передаст "Трасту" на рыночных условиях 9% акций ВТБ, которым владеет напрямую. Всего напрямую и через связанные структуры "Открытие" владеет 14,8% голосующих акций ВТБ.

Сделано это будет для того, что исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка.

Помимо этого, приобретение "Трастом" непрофильных активов обусловлено рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка "Открытие" к продаже.

Размер предоставляемого ЦБ финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей.

В пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что продажа активов будет осуществляется исключительно по рыночным ценам.

Ранее Костин сообщал, что ВТБ готов предоставить ЦБ и банку "Открытие" предложения по инвесторам, которые могли бы выкупить пакет акций банка, находящийся на балансе "Открытия". В свою очередь глава "Открытия" Михаил Задорнов заявлял, что банк продаст пакет акций ВТБ при "благоприятной" цене.