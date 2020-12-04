Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет в I квартале 2021 года в Алма-Ате

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в первом квартале 2021 года в Алма-Ате. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"В первом квартале 2021 года в Алма-Ате. Точная дата будет предложена Казахстаном позднее", - сказали в ЕЭК, отвечая на вопрос о дате заседания.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.