Евразийский банк развития и МАК договорились о работе по преодолению последствий пандемии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) и Международный авиационный комитет (МАК) заключили меморандум о сотрудничестве в работе по преодолению последствий пандемии коронавируса. Меморандум подписан в ходе первого Евразийского конгресса, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Целью документа является сотрудничество в реализации межстрановых инфраструктурных проектов, способствующих в том числе преодолению последствий пандемии COVID-19.

Стороны также намерены совместно реализовывать проекты создания новых технологичных производств, в том числе по таким направлениям, как беспилотные аппараты, внедрение инструментов искусственного интеллекта, цифровизация транспортной и логистической базы.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.