СМИ: в китайском порту Янпу на Хайнане за полгода зарегистрировали более 20 судов

ХАЙКОУ, 4 декабря. /ТАСС/. Танкер китайской компании Cosco Shipping Energy Transportation ("Коско шипин энерджи транспортэйшн") в начале декабря получил прописку в международном контейнерном порту Янпу в провинции КНР Хайнань. Он стал 21-м судном, зарегистрированным здесь с июня текущего года, сообщила газета "Хайнань жибао".

Из 21 судна 16 принадлежат компании Cosco Shipping Energy Transportation. Дедвейт последнего зарегистрированного здесь танкера для перевозки нефти составляет 158 тонн, его длина - 274,3 м, а ширина - 48 м. Он может транспортировать порядка 1 млн баррелей при осадке 17,5 м.

Общая грузоподъемность прописанных в гавани Янпу транспортных средств на данный момент превышает 3,4 млн тонн. После того, как власти КНР огласили в июне политику свободного торгового порта Хайнаня, перед Янпу была поставлена цель зарегистрировать до конца года 20 судов общей грузоподъемностью в 2 млн тонн.

Cosco Shipping Energy Transportation - логистическая компания, занимающаяся транспортировкой энергоносителей, в частности нефти и природного газа. Это предприятие входит в корпорацию Cosco Shipping.

Янпу играет ключевое значение в развитии транспортной сети Китая. В 2019 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней ($3,7 млрд). В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Государственного комитета по развитию и реформе КНР к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будут проходить до 5 млн контейнеров в год.