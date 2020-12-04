Проект капремонта участка трассы "Северодвинск - Онега" будет готов к лету 2021 года

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Архангельской области заключило контракт на подготовку проектной документации по капитальному ремонту стратегически важной для региона трассы "Северодвинск - Онега". Согласно контракту, проект должен быть готов к 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

В августе этого года глава региона Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос капитального ремонта трассы "Северодвинск - Онега". По словам Цыбульского, 115 км дороги до Онеги находятся в ненормативном состоянии, а в межсезонье населенный пункт - "практически отрезанная от Архангельска территория". В результате обращения регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более 5,7 млрд рублей на асфальтирование трассы.

"Началась подготовка проектной документации по капитальному ремонту первого запланированного участка автотрассы "Северодвинск - Онега" с переводом его из гравийного состояния в асфальтобетон, работа будет завершена к лету 2021 года. Подрядчиком по данному виду работ является проектное предприятие "Мост Сервис", - говорится в сообщении.

По данным Архангельскавтодора, в настоящее время выполняются инженерные геодезические изыскания, после окончания которых будут проведены геологические и гидрологические изыскания, а также камеральные работы. По окончании исследований начнется разработка необходимого пакета проектной документации. Согласно контракту, проект должен быть готов к 1 июля 2021 года. После этого состоится процедура определения подрядчика, который выйдет на объект уже осенью 2021 года.

По мнению главы региона Александра Цыбульского, обновленная трасса позволит расширить возможности экономического развития Архангельской области и всего Северо-Запада.