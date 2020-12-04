Путин отметил рост экономической активности россиян

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экономическая активность россиян растет, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Говоря о результатах деятельности организации за 9 месяцев 2020 года, глава государства отметил, что у банка немного сократилась чистая прибыль и снизилась эффективность капитала. "Но в целом за 9 месяцев, я посмотрел, результаты довольно сильные", - заметил президент.

Он обратил внимание на то, что у банка также растет кредитный портфель. "Я так понимаю, что - вы, наверное, это чувствуете - экономическая активность граждан увеличилась", - добавил Путин.

Как следует из материалов кредитной организации, чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2020 года увеличилась на 73,9%, до 271,4 млрд руб. Прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 558,6 млрд руб., снизившись на 11,8% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.