Трутнев: деньги на соцобъекты в ДФО нужно распределять с учетом эффективности работы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президиум правительственной комиссии по Дальнему Востоку утвердил перераспределение средств так называемой единой субсидии, которая выделяется субъектам Дальневосточного федерального округа (ДФО) на строительство и ремонт соцобъектов. Как заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, средства на соцобъекты необходимо распределить с учетом эффективности работы.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил в свою очередь, что семь регионов ДФО (Камчатский, Приморский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская и Сахалинская области, Еврейская автономная область) представили предложения по перераспределению 711 млн рублей. Необходимость перераспределения объясняется экономией средств, а также невозможностью выполнения некоторых работ по ранее одобренным мероприятиям, в том числе, из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Руководителям регионов, в которых есть экономия, я признателен. Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии "Единой субсидии", надо оставлять региону, направлять на строительство новых объектов по предложениям этих регионам. А там, где есть срывы сроков, необоснованные исключения объектов, надо принимать другие решения", - цитирует пресс-служба аппарата полпреда в ДФО Трутнева.