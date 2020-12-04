Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,5% к закрытию предыдущей сессии и достигал 89,98 руб., свидетельствуют данные площадки на 16:51 мск.

В последний раз курс евро находился ниже 90 руб. 26 ноября.

К 17:02 мск доллар торговался по 74,135 руб. (-0,42%), а евро - по 90,04 руб. (-0,4%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышалась на 1,13% - до $49,26 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,98%, до $46,24 за баррель.