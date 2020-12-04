Ретейлеры оценили спрос на новые iPhone в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ретейлеры по-разному оценивают спрос на новые смартфоны Apple (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max). Одни компании считают преждевременным делать выводы на эту тему, другие говорят о высоком спросе на iPhone 12, а третьи отмечают, что продажи iPhone 12 ниже, чем продажи iPhone 11 год назад.

"По итогам первого месяца преждевременно делать выводы об успехе той или иной модели. Новинка от Apple по-прежнему вызывает высокий интерес у наших покупателей. Мы видим, что спрос на iPhone 12 неравномерный в зависимости от конкретной модели, но это не говорит, что спрос низкий. Несмотря на то, что в прошлом году продажи iPhone 11 были выше по итогам первого месяца, ситуация может измениться в любой момент и продажи iPhone 12 превзойдут прошлые модели. В преддверии Нового года и Рождества это ожидаемо, поскольку желающих получить в подарок новый iPhone 12 достаточно много", - сообщил ТАСС вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

В МТС заявили, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным. "Даже спустя месяц не все версии и расцветки можно найти в свободной продаже, их раскупают в первые часы после появления", - сообщили в компании. Высокий спрос отмечает и "Билайн". "С начала продаж линейки iPhone 12 мы видим высокий спрос на новинки, в рознице "Билайн" до сих пор периодически наблюдается дефицит отдельных моделей", - заявил оператор.

"Спрос в этом году превышает прошлогодний, мы не можем удовлетворить его в полном объеме. Несмотря на это, в сети магазинов re:Store совокупные продажи всех новых моделей выше, чем совокупные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в прошлом году", - отметили в re:Store.

Продажи смартфонов Apple в "М.Видео-Эльдорадо" в ноябре выросли более чем в полтора раза в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом. "Мы увидели высокий спрос на всю новую линейку Apple - как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх, многие модели разбираются, как только появляются на наших онлайн-платформах. В ноябре Apple также вошла в тройку самых популярных брендов смартфонов у россиян (вместе с Samsung и Xiaomi), увеличив свою рыночную долю в натуральном выражении в 1,5 раза по сравнению с началом года", - сообщил ТАСС представитель "М.Видео-Эльдорадо".

В "Мегафоне" заявили, что продажи iPhone 12 в розничной сети и интернет-магазине на 43% в натуральном выражении ниже, чем продажи iPhone 11 год назад. "iPhone 11 занимал в первый месяц продаж 34% доли от всех устройств Apple, аналогичная доля iPhone 12 сейчас - 14%. В сети "Мегафона" за первые две недели продаж было зарегистрировано в три раза меньше смартфонов iPhone 12, чем iPhone 11 за аналогичный период год назад. Это может быть связано как со снижением покупательской способности в этом году, так и с дефицитом моделей iPhone 12", - считает представитель "Мегафона".