Дело основателя Baring Vostok Калви поступило в суд для рассмотрения по существу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело основателя Baring Vostok Майкла Калви и других его фигурантов поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело Калви сегодня поступило в Мещанский суд для рассмотрения по существу. Дата заседания пока не назначена. Порядок работы СМИ на процессе будет известен позднее", - сказали в пресс-службе.

Верховный суд России в четверг направил дело о растрате 2,5 млрд рублей в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее предполагалось, что дело рассмотрит Благовещенский городской суд Амурской области. Генеральная прокуратура просила передать дело в московский суд в связи с тем, что все фигуранты дела и большинство свидетелей живут в столице. Вторым основанием прокуратуры было утверждение о том, что суд в Благовещенске может быть не столь беспристрастен в связи с высокопоставленным положением обвиняемых. Защита, соглашаясь с переносом рассмотрения дела в Москву, возражала против второго аргумента прокуратуры.

Рассмотрев ходатайство прокуратуры, Верховный суд пришел к выводу, что нет оснований подвергать сомнению объективность суда в Благовещенске. В то же время с учетом общего согласия сторон и в связи с нахождением всех фигурантов в Москве Верховный суд изменил подсудность дела. Также он заменил домашний арест Калви на запрет определенных действий.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).