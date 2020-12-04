Глава ВТБ не видит "пузыря" в перетоке средств россиян с депозитов на фондовый рынок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает переток средств населения с депозитов в инвестиции "нормальным трендом" и не видит "пузыря" на российском фондовом рынке.

"Нет, я не вижу пузыря, - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24". - Деньги перемещаются из депозитов в инвестиции, это нормальный тренд".

Костин пояснил, что в условиях снижения ставок по банковским депозитам граждане пытаются найти альтернативные формы сбережения. "Акции, облигации представляются в этом плане более рискованными, но более привлекательными. И рынок достаточно большой", - подчеркнул глава ВТБ.

По мнению Костина, российской экономике нужно больше инвестиций, нужен больший спрос со стороны инвесторов, причем спрос со стороны российских инвесторов может замещать спрос со стороны зарубежных. "Мы недавно участвовали в размещении [акций] компании Ozon. Мы увидели, что буквально за два дня, если даже не за один, количество заявок от российских инвесторов уже в два раза превысило сумму размещений. То есть уже даже не надо было обращаться в Нью-Йорк или в Лондон, уже все можно было сделать здесь", - подчеркнул глава ВТБ.

Однако он предупредил, что выход на фондовый рынок неквалифицированных частных инвесторов может сопровождаться разочарованием. "Инвестиции - это серьезная работа, серьезное изучение: что это за компания, какие у нее перспективы, какие финансовые результаты. Не каждый человек сам по себе может так легко правильно оценить, и бывают ошибки. Поэтому я все-таки сторонник того, что инвестиции должны идти через специальные фонды, компании, через какого-то консультанта, который советовал бы гражданам куда вложить и как, в какой-то степени нес бы ответственность за это", - пояснил Костин.