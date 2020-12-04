В РСПП заявили, что бизнес РФ заинтересован в интеграции Большого евразийского партнерства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес заинтересован в снижении барьеров и усилении интеграции в рамках Большого евразийского партнерства (БЕП). Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в рамках Первого Евразийского конгресса.

"Нужно сформировать у бизнеса и власти единые подходы к тому, что такое Большое евразийское партнерство. Сегодня бизнес заинтересован в новых драйверах роста, снижении барьеров, выходе на новые рынки", - сказал глава РСПП.

По словам Шохина, сегодня роль наднациональных соглашений растет, однако важно сформировать эффективный механизм сотрудничества между институтами разных стран.

"Важно подумать о том, чтобы реализовывать совместные проекты и проекты на территории наших стран. Важно, наверное, сформировать эффективный механизм сотрудничества, сотрудничества между органами наших интеграционных группировок и бизнесом", - отметил он.

Глава РСПП также добавил, что, по его мнению, необходимо создание бесшовного экономического пространства БЕП и его развития.

"Надо формировать регуляторную среду и опережающую инфраструктуру, совместимую между странами и между группировками", - сказал он, добавив, что важно обеспечить учет и сопряжение усилий всех основных ключевых участников БЕП, которые существуют.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств - участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Сейчас странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.