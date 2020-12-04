Глава Glencore Глайзенберг покинет компанию в I полугодии 2021 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава швейцарского сырьевого трейдера Glencore Айван Глайзенберг покинет компанию в первой половине 2021 года, на посту генерального директора его сменит Гэри Нагл, говорится в сообщении компании.

"Glencore объявляет о том, что Айван Глайзенберг покинет пост генерального директора и совет директоров Glencore в первой половине 2021 года. Гэри Нагл станет генеральным директором Glencore и войдет в совет директоров", — отмечается в сообщении.

Гэри Нагл занимал руководящие должности в компания угольной промышленности и производстве ферросплавов в Колумбии, Южной Африке и Австралии, отмечает Glencore.

На данный момент компании Glencore принадлежит 25% акций "Русснефти".

Glencore — швейцарская корпорация, крупный поставщик металлов, нефти, угля и сельскохозяйственной продукции. Владеет 150 добывающими объектами и установила производства в 35 странах мира.