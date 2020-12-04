Совет директоров "Лукойла" обсудит бюджетную политику 15 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" планирует собраться 15 декабря, чтобы обсудить бюджет группы на 2021-2023 годы, сообщает компания.

"Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": об основных показателях бюджета группы "Лукойл" на 2021-2023 годы", - сказано в сообщении.

Совет директоров также обсудит вопросы промышленной безопасности и охраны труда, меры по повышению уровня ведения работ в этой сфере, а также утвердят годовой план аудиторских проверок и консультаций службы внутреннего аудита на 2021 год.