Росстат: стоимость железнодорожных билетов в ноябре снизилась на 2,8-5,3%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость железнодорожных билетов в России в ноябре снизилась на 2,8-5,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В группе услуг пассажирского транспорта проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования стал дешевле на 2,8-5,3%", - отмечается в материалах.

При этом в Росстате добавили, что стоимость авиабилетов снизилась на 1,9%. В то же время подорожали тарифы на проезд в городском автобусе на 0,8%, в маршрутках, трамвае и в электричках на 0,5%, на такси - на 0,3%, а в троллейбусе на 0,2%.