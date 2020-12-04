Цены на ртутные термометры в ноябре выросли более чем на 8% в 27 регионах России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росстат зафиксировал в ноябре рост цен на ртутные термометры в 27 регионах России в среднем на 7,6%, а в 27 регионах на 8% и более. Самое значительное подорожание отмечено в Хакасии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Курской областях, республиках Адыгея и Дагестан - более чем в 1,5 раза. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В ноябре из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные - на 7,6%. Увеличение цен на 8% и более зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Республике Хакасия - в 1,9 раза, Кабардино-Балкарской Республике и Смоленской области - в 1,6 раза, республиках Адыгея и Дагестан, Курганской области - в 1,5 раза", - сообщает Росстат.

Медикаменты подорожали на 1% за ноябрь (к октябрю 2020 года) и на 8,45% за 11 месяцев (январь - ноябрь 2020 года к январю - ноябрю 2019 года).

В группе медицинских товаров и медикаментов выросли цены: на линекс - на 4,6%, термометры медицинские электронные - на 4,0%, бромгексин - на 3,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,6%, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) - на 2,4%, амоксициллин - на 2,1%, настойку пустырника - на 1,9%, супрастин - 1,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,5%, индапамид - на 1,4%, корвалол и поливитамины без минералов отечественные - на 1,3%, аллохол и нимесулид - на 1,2%. Одновременно снизились цены на гипотиазид - на 0,2%.

Железнодорожные билеты

Стоимость железнодорожных билетов в России в ноябре снизилась на 2,8-5,3%.

"В группе услуг пассажирского транспорта проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования стал дешевле на 2,8-5,3%", - отмечается в материалах.

При этом в Росстате добавили, что стоимость авиабилетов снизилась на 1,9%. В то же время подорожали тарифы на проезд в городском автобусе на 0,8%, в маршрутках, трамвае и в электричках на 0,5%, на такси - на 0,3%, а в троллейбусе на 0,2%.

Куриные яйца

Стоимость куриных яиц в РФ в ноябре 2020 года выросла на 7,09%, сахара - на 8,94%, подсолнечного масла - на 7,44%.

"В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, из них в 26 субъектах - на 10% и более. Наибольший рост цен отмечался в Москве - на 15,1%, Московской и Белгородской областях - на 14,2% и 13,8% соответственно", - отмечается в сообщении.

По данным статистики, существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные. В 21 субъекте РФ цены на масло подсолнечное выросли на 10,3% и более, заметнее всего в Республике Бурятия - на 16,1%. Рост цен на яйца куриные на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах РФ, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области - на 15,9% и 14,5% соответственно. В то же время в Камчатском крае яйца куриные стали дешевле на 1,9%.

Овощи и хлеб дорожают, фрукты дешевеют

Прирост цен наблюдался на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - 39,2%, помидоры - 27,6%, виноград - 7,4%, картофель - 7,2%. Вместе с тем цены на лимоны снизились на 2%, апельсины - на 1,2%, капусту белокочанную - на 0,9%, яблоки - на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,4-4,2% стали дороже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, крупа гречневая, вермишель, овсяные хлопья "Геркулес", мука пшеничная, маргарин, майонез.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров снизились цены: на пшено - на 1,2%, свинину - на 0,5%, рыбу живую и охлажденную, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,3%, баранину (кроме бескостного мяса), кальмары мороженые, воду минеральную и питьевую - на 0,2%.

Кроме того, по данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в ноябре 2020 года относительно ноября 2019 года увеличилась на 6,8%, круп и бобовых - на 20,91%.