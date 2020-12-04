В Мосгордуме предложили увеличить бюджет здравоохранения и соцсферы Москвы в 2021 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента предложили более 200 поправок к проекту закона о бюджете Москвы на 2021-2023 годы после первого чтения. Одобренные редактором законопроекта поправки предусматривают увеличение финансирования ключевых направлений развития Москвы в 2021 году на 18,5 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Речь идет о дополнительном финансировании важнейших направлений: здравоохранение, социальная поддержка, образование, культура, строительство и инвестиции, городское хозяйство. Все предложения и объемы дополнительных средств, а это 18,5 млрд рублей, детально проработаны и обоснованы", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что депутаты предлагают дополнительно выделить средства на оказание высокотехнологичной медпомощи, проведение капитального и текущего ремонтов учреждений здравоохранения, заложить деньги на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, а также на оздоровление детей.

"Кроме этого, настаиваем на увеличении финансирования расходов на социальную поддержку безработных москвичей, выделении средств на решение проблем обманутых дольщиков. Считаем нужным увеличить статьи расходов на финансирование мероприятий, направленных на реализацию комплексных инновационных проектов и развитие креативных индустрий", - сказал спикер. Отдельный блок поправок касается дополнительного финансирования культуры столицы - на мероприятия по проекту "Искусство - детям", на ремонт учреждений культуры, на завершение проекта "Московские библиоцентры", отметил он.

Шапошников ранее сообщил ТАСС, что к проекту бюджета после первого чтения поступило 203 поправки, 172 из них - от депутатов, 31 - от фракций. Так, от фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" поступило 11 поправок, от фракции КПРФ - девять, от фракции партии "Яблоко" - восемь, от "Справедливой России" - три. При этом от депутатов фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" поступило 16 поправок, от депутатов фракции КПРФ - 68, от депутатов фракции "Яблоко" - 92, от депутатов "Справедливой России" - 25 поправок. Еще две поправки совместно разработали депутаты, входящие в разные депутатские объединения.

О рассмотрении бюджета

Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании 18 ноября одобрили проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. в первом чтении. Согласно проекту, доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС Шапошников, предварительно законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении, но у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению. Он отметил, что предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики бюджета города: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города.

Кроме того, с 23 по 25 ноября на площадке Общественной палаты Москвы состоялось общественное онлайн-обсуждение законопроекта о бюджете столицы. По словам председателя, депутаты Мосгордумы учтут результаты общественных обсуждений по проекту закона Москвы о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ко второму чтению документа.