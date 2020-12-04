Объем страховых премий в России вырос за III квартал до 396,8 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем страховых премий в РФ увеличился за III квартал 2020 года на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 396,8 млрд рублей, говорится в обзоре Центробанка России.

Объем страховых премий за январь - сентябрь вырос на 3,1% и превысил 1,1 трлн рублей, на это повлияло сокращение взносов во II квартале на фоне ограничительных мер из-за пандемии.

В основном рост в III квартале произошел за счет накопительного и кредитного страхования жизни. "Это произошло за счет благоприятной конъюнктуры на рынке кредитования физических лиц, прежде всего благодаря льготным программам поддержки ипотеки, а также активного продвижения банками альтернативных депозитам инвестиционных продуктов, включая накопительное страхование жизни", - отмечают в ЦБ.

В материале также говорится, что взносы выросли во всех основных видах страхования, кроме добровольного медицинского страхования. "Этот сегмент сильнее всего пострадал от сокращения расходов и ухода с рынка ряда предприятий малого и среднего бизнеса, которые начали активно предъявлять спрос на добровольное медицинское страхование в 2019 году", - объясняют в регуляторе.

Выплаты страховщиков за III квартал выросли на 13,5% и составили 168 млрд рублей. Прибыль страховщиков за январь - сентябрь выросла почти на четверть, до 230,6 млрд рублей, за счет результатов инвестиционной деятельности. Рентабельность капитала российских страховщиков за девять месяцев стала максимальной за всю историю наблюдений (34,6%). "Существенное влияние на финансовый результат страховщиков оказывают расходы, более половины которых по итогам девяти месяцев приходится на комиссии посредников", - отметили в ЦБ.