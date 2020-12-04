Советник Трампа полагает, что экономика США восстанавливается быстрее ожидаемого

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Американская экономика восстанавливается от нанесенного пандемией ущерба быстрее, чем ранее ожидалось. Такое мнение выразил в пятницу в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Если оценить общую ситуацию в экономике, то я бы сказал, что она по-прежнему очень сильна и по-прежнему имеет место восстановление по V-образной траектории", - сказал советник президента США Дональда Трампа. "Я думаю, что мы значительно превосходим ожидания", - добавил он, говоря о восстановительных процессах в экономике.

Ведущий также попросил Кадлоу прокомментировать опубликованные Министерством труда США данные, согласно которым в стране за месяц число рабочих мест увеличилось лишь на 245 тыс. Как отметил журналист, снижение темпов роста числа рабочих мест в стране говорит о слабости экономики. "Я так не думаю", - сказал советник американского лидера. По его словам, указанная статистика "немного хуже, чем ожидалось", но общий уровень безработицы все равно низкий. Этот показатель, согласно данным Минтруда США, сократился с 6,9% в октябре до 6,7% в ноябре.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.