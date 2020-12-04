Правительство будет утверждать программу развития федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" будет утверждать программу ее развития, а также предоставлять субсидии отдельным категориям лиц на этой территории. Соответствующую поправку к законопроекту о создании данной территории в пятницу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории "Сириус" правительством Российской Федерации по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" утверждается программа развития федеральной территории "Сириус", - говорится в тексте.

Кроме того, кабмином могут устанавливаться меры поддержки работающих на федеральной территории лиц, "включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях создания и функционирования инфраструктуры".

Помимо этого, лица, осуществляющие деятельность на федеральной территории "Сириус", имеют право на субсидирование затрат на уплату таможенных пошлин в отношении товаров (кроме подакцизных), "ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на федеральной территории или необходимых для осуществления научно-технологической деятельности". "В отношении товаров, необходимых для осуществления научно-технологической деятельности, может предусматриваться субсидирование затрат лиц, осуществляющих деятельность на федеральной территории "Сириус", по уплате налога на добавленную стоимость", - говорится в поправках.