В МЭР прогнозируют, что инфляция в РФ по итогам года составит 4,6-4,8%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует рост цен в РФ в декабре на 0,6-0,7% в месячном выражении, в целом в 2020 г. инфляция составит 4,6-4,8%, говорится в обзоре "Картина инфляции за ноябрь 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в декабре рост цен будет находиться в диапазоне 0,6-0,7% в месячном выражении, а по итогам года инфляция составит 4,6-4,8% в годовом выражении", - говорится в обзоре.

Как отмечает замминистра экономического развития Полина Крючкова, в декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке. "Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции", - подчеркивает Крючкова.

Продовольственная инфляция

Рост мировых цен на сельскохозяйственные товары в совокупности с произошедшим ослаблением рубля продолжили оказывать повышательное давление на продовольственную инфляцию в ноябре.

"В результате темпы роста цен на товары, чувствительные к мировым ценам, - сахар, масло подсолнечное, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы, яйца - сохранялись на повышенном уровне", - отмечается в обзоре.