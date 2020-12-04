Глава Минэнерго США утверждает, что "Северный поток - 2" наносит ущерб суверенитету Европы

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что проект строительства газопровода "Северный поток - 2" наносит ущерб безопасности и суверенитету Европы, а также "укрепляет доминирующее положение России на рынках природного газа Европы". Такое мнение американский министр высказал в пятницу в Twitter, комментируя проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября).

"Трубопровод "Северный поток - 2" наносит ущерб безопасности и суверенитету Европы и укрепляет доминирующее положение России на рынках природного газа Европы", - утверждал глава Минэнерго США. Вашингтон, добавил он, считает, что в Европе должно быть "разнообразие видов топлива, маршрутов и источников" поставок углеводородов.

К своей записи Бруйетт прикрепил сообщение о том, что проект оборонного бюджет включает расширение санкций в отношении газопровода. Летом сначала контролируемая демократами Палата представителей, а затем Сенат Конгресса, большинство в котором составляют республиканцы, одобрили свои версии проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. После этого была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей двух этих документов. Теперь конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который уже заявил о своем намерении наложить на него вето.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение США санкций против "Северного потока - 2" проявлением недобросовестной конкуренции и заверил, что Москва сделает все для защиты своих интересов.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.