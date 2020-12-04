Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, РТС - на 1,34% по итогам торгов 4 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, до 3184,72 пункта, индекс РТС - на 1,34%, до 1357,39 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю на 19:30 мск снизился на 0,72%, до 73,92 руб., евро - на 0,77%, до 89,71 руб.

Лидерами роста сегодня по итогам фондовых торгов стали бумаги "Северстали" (+3,4%), "Ленты" (+2,75%), "Татнефти" (+2,56%), а также обыкновенные (+2,5%) и привилегированные (+2,6%) акции Сбербанка. "Тем не менее, учитывая заметно опередивший широкий рынок рост котировок акций Сбербанка на сегодняшних торгах, в отсутствие значимых корпоративных новостей, которые могли бы поддержать подобную тенденцию, все же, как представляется, свидетельствует о том, что инвесторы стремятся сейчас снизить риски вложений на рынке, отдавая предпочтения "индексным" бумагами", - добавил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

В лидерах снижения сегодня акции ТМК (-7%), "Селигдара" (-2%), Polymetal (-1,94%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,94%). "В минусе, закономерно, акции "Полиметалла" и "Полюс золота" на фоне слабой динамики в драгметалле. Золото могло бы чувствовать себя неплохо, поскольку доллар падает, а золото и доллар всегда движутся в противоположном направлении. Но рынку сейчас совсем неинтересны безопасные активы, он ставит на вакцину от пандемии коронавируса и быстрое возвращение к докризисной жизни", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Рынок на следующей неделе

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в начале следующей недели "при сохранении текущих уровней нефтяных котировок и спокойствии геополитического фона" российский рынок может выйти к новым историческим максимумам. По его прогнозу, индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3120-3220 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73,8-75 руб.

Осин тоже отметил, что в понедельник, 7 декабря, преобладают шансы повышения рынка. Индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3120-3205 пунктов, курс доллара и евро к рублю - 73,3-75,5 руб. и 89,5-91 руб. соответственно, прогнозирует аналитик.