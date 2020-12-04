СМИ: ЕС стремится завершить торговые переговоры с Великобританией до конца недели

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз стремится завершить переговоры с Великобританией о формате будущих отношений и заключить с Лондоном соглашение о свободной торговле до конца этой недели. Об этом заявили в пятницу вечером вещательной корпорации Би-би-си знакомые с ходом переговоров источники в ЕС.

"Обе стороны сейчас работают в полную силу. Мы попытаемся завершить процесс на этих выходных, если это будет возможно", - заявил собеседник Би-би-си.

По данным телеканала Sky News, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье не стал покидать Лондон 4 декабря, как это планировалось, и продолжит диалог с представителями британского правительства на выходных. Стороны стремятся завершить переговоры до саммита ЕС, который 10-11 декабря пройдет в Брюсселе.

Ранее в пятницу представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что переговоры "находятся на очень сложном этапе", а для того, чтобы заключить сделку, остаются считанные дни. Британские политические обозреватели ожидают, что на выходных состоится разговор между Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны предпримут новую попытку уладить противоречия.

Ранее Би-би-си сообщала о том, что переговоры вновь зашли в тупик из-за новых требований ЕС, которые были озвучены под давлением Франции, однако европейские источники опровергли данную информацию. Основные разногласия по-прежнему касаются распределения квот на вылов рыбы и так называемых единых правил игры (то есть обеспечения условий равной конкуренции для британских и европейских компаний). При этом ранее сообщалось, что позиции сторон согласованы на 95%. Ситуацию осложняет тот факт, что на следующей неделе британский парламент намерен вернуться к обсуждению вызвавшего резкую критику ЕС законопроекта, который, в случае принятия, позволит Лондону нарушать условия заключенного в прошлом году соглашения о Brexit.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).