Кудрин пожелал удачи Чубайсу на новой должности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал удачи Анатолию Чубайсу на новой должности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ушедший в четверг с должности главы "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу был назначен специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития", - написал Кудрин.

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года. Тогда компания называлась "Российская корпорация нанотехнологий". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Новым главой "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.